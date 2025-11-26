В Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров

Фото: ОГП

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность мошеннических колл-центров, функционировавших в Днепре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Участники колл-центра представлялись работниками службы безопасности банков и сообщали гражданам о якобы необходимости установки мобильного приложения для защиты персональных данных. После его установки они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших, переводили на подставные счета все средства, а затем снимали их через доверенных лиц.

Во время обысков правоохранители изъяли более 150 единиц техники, SIM-карты, черновые записи, денежные средства, автомат и патроны, которые направили на экспертное исследование.

По предварительным данным, в колл-центрах работали около 90 человек.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической сети, и идентифицируются потерпевшие.

