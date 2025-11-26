17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
26 листопада 2025, 20:32

Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити

26 листопада 2025, 20:32
Фото: Головний сервісний центр МВС
В Україні активізувалися шахраї, які обманюють громадян фальшивими водійськими документами через підроблені онлайн-сервіси

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

В Україні зросла кількість випадків шахрайства з фальшивими водійськими документами. Користувачів мережі вводять в оману, пропонуючи "офіційні" послуги через фейкові онлайн-ресурси.

Аферисти просять передоплату та надсилають прохання надіслати особисті дані: фото паспорта чи ID-картки, реквізити банківських карток, ідентифікаційний код. Зловмисники потім можуть використовувати ці дані для інших схем, зокрема для онлайн-кредитів.

Зловмисники створюють підроблені сайти та повідомлення, використовуючи логотипи і фото з офіційних сторінок Головного сервісного центру МВС, щоб завоювати довіру та переконати людей, що послуга законна. Після обіцянки швидкого отримання документа в Дії вони надсилають фейкові фото, а потім вимагають додаткові кошти, нібито для внесення інформації до реєстру.

Кіберполіція та ГСЦ МВС закликають користуватися лише офіційними джерелами для оформлення чи перевірки документів. У разі виявлення шахрайських сайтів або підозрілих повідомлень необхідно звертатися до Кіберполіції через електронну форму.

Раніше повідомлялося, на Полтавщині викрил організовану групу "чорних рієлторів", які заволодівали нерухомістю соціально незахищених громадян – потерпілих утримували у приміщенні, схожому на "притулок для тварин", приковували ланцюгами та змушували вживати алкоголь, щоб зламати волю.

