Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 27 листопада, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначається, через російські обстріли 27 листопада діятимуть такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;

з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії закликали українців користуватися електроприладами економно в періоди, коли є електропостачання.

Як повідомлялось, 25 листопада після нічної атаки РФ понад 100 тисяч українців залишились без електропостачання. Для стабілізації енергосистеми у Києві, а також у Харківській, Полтавській і Сумській областях було запроваджено аварійні відключення.