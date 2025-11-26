Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
У четвер, 27 листопада, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Як зазначається, через російські обстріли 27 листопада діятимуть такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;
- з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
У компанії закликали українців користуватися електроприладами економно в періоди, коли є електропостачання.
Як повідомлялось, 25 листопада після нічної атаки РФ понад 100 тисяч українців залишились без електропостачання. Для стабілізації енергосистеми у Києві, а також у Харківській, Полтавській і Сумській областях було запроваджено аварійні відключення.
