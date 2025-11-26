17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
26 листопада 2025, 19:17

Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада

26 листопада 2025, 19:17
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 27 листопада, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначається, через російські обстріли 27 листопада діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;
  • з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії закликали українців користуватися електроприладами економно в періоди, коли є електропостачання.

Як повідомлялось, 25 листопада після нічної атаки РФ понад 100 тисяч українців залишились без електропостачання. Для стабілізації енергосистеми у Києві, а також у Харківській, Полтавській і Сумській областях було запроваджено аварійні відключення.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
