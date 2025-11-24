В результате российской атаки часть Одессы осталась без света
РФ 24 ноября вечером снова атаковала Одессу. После этого в городе возникли проблемы с электроснабжением
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
По его словам, в результате российской атаки в нескольких районах города исчез свет. В этой связи начал работу городской оперативный штаб.
Лисак отметил, что пункты несокрушимости открыты для посещения в круглосуточном режиме.
"Также на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта. Соответствующие службы работают над устранением последствий", – добавил он.
Как сообщалось, 24 ноября в Одессе зафиксировали удар вражеского беспилотника по жилому дому. В результате прилета частично повреждено здание и отключено электроснабжение.