Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
У четвер, 27-го листопада найхолодніше буде в західних областях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.
За її словами, вдень у західних регіонах очікується лише +2…+6 градусів, а найтепліше буде у південній частині та в Криму, +12…+20 градусів.
У північних областях завтра досить тепло, +6…+11 градусів.
На сході України очікується +8…+12 градусів.
У центрі +10…+13, лише на Вінниччині холодніше, +5…+7 градусів.
"Дощі, переважно невеликі, пройдуть на півночі та в центрі України. На решті території без істотних опадів, але все ж переважно хмарно", – йдеться у повідомленні.
У Києві 27-го листопада пройде невеликий дощ, вдень очікується до +10 градусів.
Як повідомлялось, 26 листопада в Україні прогнозували потепління до +17 градусів. Найтепліше, традиційно, на півдні.