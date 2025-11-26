17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 17:33

Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20

26 листопада 2025, 17:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер, 27-го листопада найхолодніше буде в західних областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, вдень у західних регіонах очікується лише +2…+6 градусів, а найтепліше буде у південній частині та в Криму, +12…+20 градусів.

У північних областях завтра досить тепло, +6…+11 градусів.

На сході України очікується +8…+12 градусів.

У центрі +10…+13, лише на Вінниччині холодніше, +5…+7 градусів.

"Дощі, переважно невеликі, пройдуть на півночі та в центрі України. На решті території без істотних опадів, але все ж переважно хмарно", – йдеться у повідомленні.

У Києві 27-го листопада пройде невеликий дощ, вдень очікується до +10 градусів.

Як повідомлялось, 26 листопада в Україні прогнозували потепління до +17 градусів. Найтепліше, традиційно, на півдні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики потепління
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Зима близько? В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу
11 листопада 2025, 18:05
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 14:38
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру
26 листопада 2025, 20:44
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25
Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень
26 листопада 2025, 20:16
На Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада
26 листопада 2025, 20:11
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка
26 листопада 2025, 19:41
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?
26 листопада 2025, 19:39
Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
26 листопада 2025, 19:17
Поліцейські по всій Україні отримали можливість оформлювати термінові заборонні приписи в електронному форматі
26 листопада 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »