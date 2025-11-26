Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 27-го листопада найхолодніше буде в західних областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, вдень у західних регіонах очікується лише +2…+6 градусів, а найтепліше буде у південній частині та в Криму, +12…+20 градусів.

У північних областях завтра досить тепло, +6…+11 градусів.

На сході України очікується +8…+12 градусів.

У центрі +10…+13, лише на Вінниччині холодніше, +5…+7 градусів.

"Дощі, переважно невеликі, пройдуть на півночі та в центрі України. На решті території без істотних опадів, але все ж переважно хмарно", – йдеться у повідомленні.

У Києві 27-го листопада пройде невеликий дощ, вдень очікується до +10 градусів.

Як повідомлялось, 26 листопада в Україні прогнозували потепління до +17 градусів. Найтепліше, традиційно, на півдні.