Завтра в Украине резко потеплеет до +17

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 26 ноября, в Украине будет достаточно тепло. В течение дня ожидается +8…+12 градусов, на юге – до +17 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, холоднее всего будет в западной части, +4…+9 градусов.

"Характерный признак завтрашнего дня – сильный ветер южного происхождения. Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, потому что мы будем принадлежать теплому сектору циклона Wolfgang, который будет касаться своими атмосферными фронтами только мероприятия", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра без существенных осадков, ветрено, но достаточно тепло, днем до +9…+10 градусов.

Как сообщалось, необычно теплая погода для ноября установила новый рекорд в Кривом Роге, превысив показатели десятилетней давности. Так, 22 ноября термометры в городе Кривой Рог показали +18,2 градуса, что на 2 градуса превысило предварительное достижение 2015 года.