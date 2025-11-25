16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
14:39  25 ноября
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 16:59

Завтра в Украине резко потеплеет до +17

25 ноября 2025, 16:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 26 ноября, в Украине будет достаточно тепло. В течение дня ожидается +8…+12 градусов, на юге – до +17 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, холоднее всего будет в западной части, +4…+9 градусов.

"Характерный признак завтрашнего дня – сильный ветер южного происхождения. Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, потому что мы будем принадлежать теплому сектору циклона Wolfgang, который будет касаться своими атмосферными фронтами только мероприятия", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра без существенных осадков, ветрено, но достаточно тепло, днем до +9…+10 градусов.

Как сообщалось, необычно теплая погода для ноября установила новый рекорд в Кривом Роге, превысив показатели десятилетней давности. Так, 22 ноября термометры в городе Кривой Рог показали +18,2 градуса, что на 2 градуса превысило предварительное достижение 2015 года.

21 ноября 2025
