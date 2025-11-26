Молоко та масло дешевшають: українці можуть зекономити до 35% до Нового року

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ціни на жирні молочні продукти в Україні продовжать знижуватися і можуть впасти на 30-35% вже до Нового року

Про це в ефірі Української Служби Інформації заявила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас, передає RegioNews.

Основною причиною здешевлення експертка назвала падіння вартості молочної продукції на європейському ринку. Від кінця літа ціни на масло у світі знизилися більш ніж на 30%. Якщо минулого року українські експортери продавали масло до ЄС по 7 євро за кілограм, то зараз його вартість не перевищує €4,5.

За словами Жупінас, українські переробники переорієнтовуються на внутрішній ринок, тому зниження цін вже помітне у магазинах. Падіння триватиме і надалі, переважно у вигляді акцій та спеціальних пропозицій.

Це здешевлення також вплинуло на закупівельні ціни на сире молоко. У середині листопада молоко класу "екстра", що відповідає європейським стандартам, подешевшало на 17%. За таких умов деякі виробники працюють у собівартість, а деякі – навіть у збиток.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.