Шахраї знову розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед Новою поштою

Кіберзлочинці знову розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед компанією. Ці листи не мають жодного відношення до Нової пошти

Як передає RegioNews, про це нагадують у Телеграмі компанії.

Зазначається , що шахраї копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням.

Щоб убезпечити себе, дотримуйтесь простих правил:

Перевіряйте адресу відправника. Листи від Нової пошти приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні.

Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

Якщо ви відкрили підозріле вкладення або перейшли за сумнівним посиланням, бажано якомога швидше змінити паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів – це значно підвищує захист від несанкціонованого доступу.

Якщо ви отримали такий лист – перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів. Найближчі роки зловмисники можуть провести у в'язниці.