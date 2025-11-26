13:43  26 листопада
26 листопада 2025, 09:15

Російський бізнес колишніх партнерів Зеленського тепер у руках латвійського різнороба – ЗМІ

26 листопада 2025, 09:15
Фото: Слідство.Інфо
Російська кінокомпанія, пов'язана з колишніми бізнес-партнерами Зеленського по Студії "Квартал 95", перед початком масштабної війни отримала 99,5 млн рублів від Всеросійської державної телерадіомовної компанії. Після цього власником бізнесу у Росії став громадянин Латвії та росіянка

Про йдеться у розслідування Слідство.Інфо, передає RegioNews.

Як нагадують журналісти, у 2018 році тоді ще майбутній президент України Зеленський під час інтерв'ю Дмитру Гордону заявляв, що після 2014 року разом зі своїми бізнес-партнерами закрив бізнес у Росії.

Проте розслідування "Схем" у 2019 році показало, що в РФ продовжували існувати три компанії, співвласниками яких були Зеленський та його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, брати Борис і Сергій Шефіри, а також Тимур Міндіч.

Станом на травень 2019 року трьома російськими фірмами – Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм та Грин Филмс – через кіпрську компанію Green Family Ltd співволоділи брати Шефіри, Андрій Яковлєв і компанія Тімура Міндіча.

17 червня 2019 року Green Family Ltd вийшла зі співзасновників "Вайсберг Пикчерс", і бізнес-партнер "кварталівців", литовський режисер Марюс Бальчюнас, став одноосібним власником.

За даними журналістів, 21 грудня 2021 року директорами кіпрської Green Family Ltd стали двоє латвійців – Робертс та Ігорс Залівскіси. Уже 30 грудня брати Шефіри, Андрій Яковлєв і компанія Тімура Міндіча вийшли з числа співзасновників, і єдиним власником компанії став Ігорс Залівскіс.

Проте три дні до цього дочірня структура Green Family у Росії – "Грин Филмс" – отримала від Всеросійської державної телерадіомовної компанії 99,5 млн рублів (приблизно 1,3 млн доларів за курсом того часу). Хто саме отримав ці кошти, невідомо.

Таким чином, наприкінці 2021 року власником Green Family, яка володіє часткою в російській фірмі Платинумфильм, став латвієць Залівскіс, який не має відношення до медіабізнесу і, за даними його соцмереж, працює різноробочим. Водночас його родина має зв’язки з "кварталівцями".

Скриншот відео з Instagram користувача black_hawk_hatchet

Журналісти встановили, що Залівскіс мав стосунки з Еліною Ботушанською, а на її сторінці в соцмережах є спільне фото з Мариною Разумовою, хрещеною матір’ю одного із синів Ботушанської. Разумова з 2014 до середини 2022 року була директоркою Green Family Ltd, керуючи компанією разом з Оксаною Лазаренко, дружиною ексочільника СБУ Івана Баканова.

Марина Разумова (обведена зліва) та Еліна Ботушанська (обведена справа). Скриншот з Instagram користувачки rinagreenlb

Крім того, "Грин Филмс" перебуває у власності Ольги Лосєвої, яка також пов’язана з партнерами Володимира Зеленського.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, заступниця генерального прокурора України Марія Вдовиченко, призначена на посаду Русланом Кравченком у червні 2025 року, має прямі родинні зв'язки з Росією.

Росія Володимир Зеленський Латвія бізнес розслідування журналісти Тимур Міндіч Квартал 95
