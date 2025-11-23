Фото: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии, передает RegioNews.

22 ноября термометры в городе Кривой Рог показали 18,2°С, что на 2 градуса превысило предварительное достижение 2015 года, когда температура достигала 16,2°С. Такие показатели считаются нетипичными для этого периода года и привлекают синоптиков.

Местные метеорологи отмечают, что подобные аномально высокие температуры становятся все чаще, что может свидетельствовать о постепенном изменении климатических условий в регионе. Специалисты советуют учитывать нестандартную погоду при планировании ежедневных активностей.

Ранее в этом году наблюдались температурные аномалии, что подтверждает общую тенденцию потепления в Украине. Метеослужбы продолжают вести мониторинг погодных условий и прогнозируют возможные колебания температур в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, 3 сентября в Тернополе зафиксировали температурный рекорд, который держался более 40 лет – термометры показали +29,9°С, превзойдя показатель 1984 года на 1,3 градуса.