14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
23 ноября 2025, 13:14

Аномальное тепло: в одном из городов Украины установлен новый температурный рекорд

23 ноября 2025, 13:14
Фото: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии
Необычно теплая погода для ноября установила новый рекорд в Кривом Роге, превысив показатели десятилетней давности

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии, передает RegioNews.

22 ноября термометры в городе Кривой Рог показали 18,2°С, что на 2 градуса превысило предварительное достижение 2015 года, когда температура достигала 16,2°С. Такие показатели считаются нетипичными для этого периода года и привлекают синоптиков.

Местные метеорологи отмечают, что подобные аномально высокие температуры становятся все чаще, что может свидетельствовать о постепенном изменении климатических условий в регионе. Специалисты советуют учитывать нестандартную погоду при планировании ежедневных активностей.

Ранее в этом году наблюдались температурные аномалии, что подтверждает общую тенденцию потепления в Украине. Метеослужбы продолжают вести мониторинг погодных условий и прогнозируют возможные колебания температур в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, 3 сентября в Тернополе зафиксировали температурный рекорд, который держался более 40 лет – термометры показали +29,9°С, превзойдя показатель 1984 года на 1,3 градуса.

Кривой Рог Днепропетровская область температурный рекорд климат температура
