Завтра в Україні різко потеплішає до +17

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 26-го листопада, в Україні буде досить тепло. Протягом дня очікується +8…+12 градусів, на півдні – до +17 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, найхолодніше буде у західній частині, +4…+9 градусів.

"Характерна ознака завтрашнього дня – сильний вітер південного походження. Дощі ймовірні лише на крайньому заході України, бо ми належатимемо теплому сектору циклону Wolfgang, який торкатиметься своїми атмосферними фронтами лише заходу", – йдеться у повідомленні.

У Києві завтра без істотних опадів, вітряно, але досить тепло, вдень до +9…+10 градусів.

Як повідомлялось, незвично тепла погода для листопада встановила новий рекорд у Кривому Розі, перевищивши показники десятирічної давності. Так, 22 листопада термометри в місті Кривий Ріг показали +18,2 градуса, що на 2 градуси перевищило попереднє досягнення 2015 року.

