25 листопада 2025, 10:20

Масована атака: ППО вночі знешкодила 14 ракет та 438 російських безпілотників

25 листопада 2025, 10:20
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:

  • 464 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів), близько 250 із них – "шахеди";
  • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 балістичних ракет "Іскандер-М".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Попередньо, станом на 10:00 сили ППО знищили або подавили 452 повітряні цілі:

  • 438 БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 5 крилатих ракет Калібр;
  • 3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.

Атака на Україну 25 листопада 2025 року

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські віськові здійснили масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок масованого російського удару по столиці загинули шестеро людей, серед 14 постраждалих – одна дитина.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що чотири дрони вилетіли до сусідніх країн – Молдови та Румунії.

