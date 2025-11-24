Известный в Украине горнолыжный курорт продают за 116 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Горнолыжный курорт "Драгобрат" в Закарпатской области выставили на продажу. Его оценили в 2,75 млн долларов или около 116 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Речь идет об отелях, коттеджах, подъемниках, пункте проката лыжного снаряжения и земельном участке на 1,7 га.

"Причина продажи в том, что основавшие его владельцы – братья Бидные, к сожалению, умерли. А нам из Полтавы не удобно управлять всем этим, потому что занимаемся другими делами", – рассказал совладелец компании Иван Зезекало.

"Драгобрат" – это высокогорный горнолыжный курорт Украины, расположенный на высоте 1300-1700 м над уровнем моря в Украинских Карпатах, в Закарпатской области. Курорт известен своими длинными снежными сезонами (с ноября по май) и живописными видами на самые высокие карпатские вершины, в частности горы Стиг и Близницы.

