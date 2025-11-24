21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 22:03

Известный в Украине горнолыжный курорт продают за 116 млн грн

24 ноября 2025, 22:03
иллюстративное фото: из открытых источников
Горнолыжный курорт "Драгобрат" в Закарпатской области выставили на продажу. Его оценили в 2,75 млн долларов или около 116 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Речь идет об отелях, коттеджах, подъемниках, пункте проката лыжного снаряжения и земельном участке на 1,7 га.

"Причина продажи в том, что основавшие его владельцы – братья Бидные, к сожалению, умерли. А нам из Полтавы не удобно управлять всем этим, потому что занимаемся другими делами", – рассказал совладелец компании Иван Зезекало.

"Драгобрат" – это высокогорный горнолыжный курорт Украины, расположенный на высоте 1300-1700 м над уровнем моря в Украинских Карпатах, в Закарпатской области. Курорт известен своими длинными снежными сезонами (с ноября по май) и живописными видами на самые высокие карпатские вершины, в частности горы Стиг и Близницы.

Как сообщалось, правоохранители сообщили подозрение лицам, незаконно завладевшим землями в Буковеле. Ущерб от незаконного попадания земли в частные руки превышает 20 млн грн.

Карпаты горы Закарпатье курорты Драгобрат
