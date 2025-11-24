21:28  24 листопада
24 листопада 2025, 22:03

Відомий в Україні гірськолижний курорт продають за 116 млн грн

24 листопада 2025, 22:03
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Гірськолижний курорт «Драгобрат» в Закарпатській області виставили на продаж. Його оцінили у 2,75 млн доларів або близько 116 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZAXID.NET.

Йдеться про готелі, котеджі, витяги, пункт прокату лижного спорядження та земельну ділянку на 1,7 га.

"Причина продажу у тому, що власники, які його засновували – брати Бідні, на жаль, померли. А нам з Полтави не зручно керувати усім цим, бо займаємося іншими справами", – розповів співвласник компанії Іван Зезекало.

"Драгобрат" – це найвисокогірніший гірськолижний курорт України, розташований на висоті 1300–1700 м над рівнем моря в Українських Карпатах, у Закарпатській області. Курорт відомий своїми довгими сніговими сезонами (з листопада до травня) та мальовничими краєвидами на найвищі карпатські вершини, зокрема гори Стіг і Близниці.

Як повідомлялось, правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі. Збитки від незаконного потрапляння землі у приватні руки перевищують 20 млн грн.

07 серпня 2025
