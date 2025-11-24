Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
Во вторник, 25 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".
Отмечается, что время и объем применения ограничений будут следующими:
Графики почасовых отключений:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей.
Графики ограничения мощности:
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в компании.
Ранее в Кабмине заявили, что власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры.
