Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
У вівторок, 25 листопада в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".
Зазначається, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг
Графіки обмеження потужності:
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зауважили у компанії.
Раніше у Кабміні заявили, що влада України працює над тим, щоб у найближчі дні скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури.
