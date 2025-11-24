Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 25 листопада в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг

Графіки обмеження потужності:

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зауважили у компанії.

Раніше у Кабміні заявили, що влада України працює над тим, щоб у найближчі дні скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури.