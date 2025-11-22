"Нафтогаз" подписал важное соглашение о поставках газа из США

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу "Нефтегаза".

Газ должен быть поставлен на Украину в первом квартале 2026 года.

"Мы последовательно диверсифицируем источники и маршруты поставок газа, чтобы укрепить нашу энергетическую устойчивость. В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн. куб. м американского LNG. В общей сложности в 2026 году ожидаем импорт американского LNG на уровне 1 млрд куб. м. Благодарю наших польских партнеров за доверие", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Известно, что газ будет регазироваться на терминале Свиноуйсьце в Польше и будет поступать в Украину через польско-украинскую границу.

