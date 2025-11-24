Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
Ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національний банк.
"Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше. У жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16% у травні – саме такий розвиток подій НБУ і прогнозував", – йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік.
За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.
Як повідомлялось, в Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами. Таку думку висловив економіст Олег Пендзин.
