Известного украинского футболиста оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы

Бывшего голкипера киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артура Рудька оштрафовали на 13 600 грн за попытку незаконного пересечения границы

Как передает RegioNews, решение вынес Окнянский районный суд Одесской области.

Также 33-летний спортсмен должен уплатить 605,60 грн судебного сбора.

Решение вступило в законную силу 20 октября 2025 года.

Артур Рудько успел поиграть за такие клубы, как "Динамо", "Говерла", "Пафос", "Металлист", "Лех", "Шахтер" и "Черноморец".

Ранее мы сообщали о том, что украинский вратарь Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы. По неофициальной информации, после этого его отправили в один из учебных центров ВСУ.