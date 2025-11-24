Відомого українського футболіста оштрафували за спробу незаконного перетину кордону

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишнього голкіпера київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» Артура Рудька оштрафували на 13 600 грн за спробу незаконного перетину кордону

Як передає RegioNews, відповідне рішення виніс Окнянський районний суд Одеської області.

Також 33-річний спортсмен має сплатити 605,60 грн судового збору.

Рішення набрало законної сили 20 жовтня 2025 року.

Артур Рудько встиг пограти за такі клуби, як "Динамо", "Говерла", "Пафос", "Металіст", "Лех", "Шахтар" та "Чорноморець".

Раніше ми повідомляли про те, що українського воротаря Артура Рудька затримали під час спроби незаконного перетину кордону. За неофіційною інформацією, після цього його відправили в один із навчальних центрів ЗСУ.