Известный украинский футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы
Бывший вратарь ряда украинских клубов Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Sport Arena.
Как отмечается, это произошло, когда эксголкипер "Динамо" и "Шахтера" пытался покинуть территорию Украины.
По неофициальной информации, Артур Рудько уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.
Напомним, Рудько успел поиграть за такие клубы, как "Динамо", "Шахтер", "Черноморец" и "Металлист".
Как сообщалось, в начале августа в возрасте 25 лет внезапно скончался известный украинский футболист. Речь идет о полузащитнике луганской "Зари" Владимире Белоцерковце.
