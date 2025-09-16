Известный украинский футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы

иллюстративное фото: из открытых источников

Бывший вратарь ряда украинских клубов Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Sport Arena.

Как отмечается, это произошло, когда эксголкипер "Динамо" и "Шахтера" пытался покинуть территорию Украины.

По неофициальной информации, Артур Рудько уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Напомним, Рудько успел поиграть за такие клубы, как "Динамо", "Шахтер", "Черноморец" и "Металлист".

