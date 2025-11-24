Фото: иллюстративное

Правительство обнародовало финансовые прогнозы по программе кэшбека, которые могут повлиять на ее продолжительность в ближайшее время

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины, передает RegioNews.

Национальная программа кэшбека продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, отметив, что информация о ее немедленном прекращении не соответствует действительности. В ведомстве отмечают, что пользователи и дальше будут получать надлежащие начисления, а сама система функционирует без изменений.

Правительство рассматривает возможные финансовые ограничения

В то же время правительство обнародовало постановление, в котором идет речь о возможном завершении действия программы в мае 2026 года. Документ предусматривает, что после этой даты выплаты могут быть остановлены. Причина – зависимость финансирования от бюджетных возможностей в последующие годы, которые трудно прогнозировать.

В постановлении также отмечено, что в отсутствие средств в госбюджете выплаты могут остановить уже с 1 января следующего года. В таком случае кэшбек за декабрь 2025 года не будет начислен. Эксперты объясняют, что подобные предупреждения являются стандартной практикой при планировании расходов, ведь правительству необходимо заложить реальные финансовые сценарии.

Таким образом, программа остается действующей и доступной для граждан. Вопрос ее будущей работы будет зависеть от экономической ситуации и возможности государства обеспечить стабильное финансирование в 2026 году.

Напомним, правительство запустило программу "Зимняя поддержка", в рамках которой каждый украинец имеет возможность получить одноразовую выплату 1 000 грн для покрытия базовых нужд или уплаты коммунальных платежей в зимний период.