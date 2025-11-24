19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 18:08

Будет ли работать программа "Национальный кэшбек" в 2026 году: Кабмин дал разъяснение

24 ноября 2025, 18:08
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Правительство обнародовало финансовые прогнозы по программе кэшбека, которые могут повлиять на ее продолжительность в ближайшее время

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины, передает RegioNews.

Национальная программа кэшбека продолжает работу в обычном режиме. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, отметив, что информация о ее немедленном прекращении не соответствует действительности. В ведомстве отмечают, что пользователи и дальше будут получать надлежащие начисления, а сама система функционирует без изменений.

Правительство рассматривает возможные финансовые ограничения

В то же время правительство обнародовало постановление, в котором идет речь о возможном завершении действия программы в мае 2026 года. Документ предусматривает, что после этой даты выплаты могут быть остановлены. Причина – зависимость финансирования от бюджетных возможностей в последующие годы, которые трудно прогнозировать.

В постановлении также отмечено, что в отсутствие средств в госбюджете выплаты могут остановить уже с 1 января следующего года. В таком случае кэшбек за декабрь 2025 года не будет начислен. Эксперты объясняют, что подобные предупреждения являются стандартной практикой при планировании расходов, ведь правительству необходимо заложить реальные финансовые сценарии.

Таким образом, программа остается действующей и доступной для граждан. Вопрос ее будущей работы будет зависеть от экономической ситуации и возможности государства обеспечить стабильное финансирование в 2026 году.

Напомним, правительство запустило программу "Зимняя поддержка", в рамках которой каждый украинец имеет возможность получить одноразовую выплату 1 000 грн для покрытия базовых нужд или уплаты коммунальных платежей в зимний период.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Национальный кэшбек выплаты помощь деньги бюджет Кабинет министров Постановление
Кабмин сворачивает "Национальный кэшбек": стало известно, когда украинцам перестанут начислять деньги
24 ноября 2025, 12:55
НАБУ подготовило подозрение Рустему Умерову за хищение государственных средств
23 ноября 2025, 11:22
Стало известно, сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"
22 ноября 2025, 15:11
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
24 ноября 2025, 20:02
В СБУ и Офисе генпрокурора прокомментировали информацию о подготовке подозрений Арахамии и Клименко
24 ноября 2025, 19:59
Пассажиры поезда на западе Украины жалуются на снег, холод и отсутствие отопления в вагонах
24 ноября 2025, 19:45
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 19:35
Эвакуация в Донецкой области: полицейские вывезли 92-летнюю женщину и ее семью из Константиновки
24 ноября 2025, 19:28
У Ермака заявили, что "мирного плана" из 28 пунктов больше не существует
24 ноября 2025, 19:12
Еще три человека пострадали в результате атаки БпЛА по Павлограду
24 ноября 2025, 19:01
На Днепропетровщине мужчина у себя дома хранил более 100 пакетов каннабиса
24 ноября 2025, 18:40
В Киеве 11-летний мальчик выбросил кота из окна: животное погибло
24 ноября 2025, 18:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »