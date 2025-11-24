Фото: ілюстративне

Уряд оприлюднив фінансові прогнози щодо програми кешбеку, які можуть вплинути на її тривалість у найближчі роки

Про це йдеться в Постанові Кабінету міністрів України, передає RegioNews.

Національна програма кешбеку продовжує роботу у звичному режимі. Про це повідомили в Міністерстві економіки України, наголосивши, що інформація про її негайне припинення не відповідає дійсності. У відомстві зазначають, що користувачі й надалі отримуватимуть належні нарахування, а сама система функціонує без змін.

Уряд розглядає можливі фінансові обмеження

Водночас уряд оприлюднив постанову, у якій ідеться про можливе завершення дії програми у травні 2026 року. Документ передбачає, що після цієї дати виплати можуть бути зупинені. Причина – залежність фінансування від бюджетних можливостей у наступні роки, які наразі важко прогнозувати.

У постанові також зазначено, що за відсутності коштів у держбюджеті виплати можуть зупинити вже з 1 січня наступного року. У такому разі кешбек за грудень 2025 року не буде нарахований. Експерти пояснюють, що подібні попередження є стандартною практикою при плануванні видатків, адже уряду необхідно закласти реалістичні фінансові сценарії.

Таким чином, програма наразі залишається чинною та доступною для громадян. Питання щодо її майбутньої роботи залежатиме від економічної ситуації та можливості держави забезпечити стабільне фінансування у 2026 році.

