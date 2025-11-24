Стало известно, что входит в единый боевой комплект для военнослужащих
Минобороны обеспечивает каждого военнослужащего ВСУ и Госспецтранспорта современным, многофункциональным обмундированием
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны Украины.
Боевой единый комплект (БЕК) включает шесть категорий обеспечения:
- головные уборы;
- обмундирование;
- белье;
- обувь;
- снаряжение;
- средства индивидуальной защиты
Речь идет о полном наборе – от летней панамы, полевого костюма, термобелья и трекинговых носков до зимних курток, утепленных штанов, тактических рукавиц, спального мешка, фляги, шлема и бронежилета.
"Это комплексное обеспечение создано для того, чтобы каждый военный был защищен, мобильн и готов к выполнению боевых задач в любых условиях", - отметили в ведомстве.
