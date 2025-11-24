Стало известно, что входит в единый боевой комплект для военнослужащих

фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны Украины.

Боевой единый комплект (БЕК) включает шесть категорий обеспечения:

головные уборы;

обмундирование;

белье;

обувь;

снаряжение;

средства индивидуальной защиты

Речь идет о полном наборе – от летней панамы, полевого костюма, термобелья и трекинговых носков до зимних курток, утепленных штанов, тактических рукавиц, спального мешка, фляги, шлема и бронежилета.

"Это комплексное обеспечение создано для того, чтобы каждый военный был защищен, мобильн и готов к выполнению боевых задач в любых условиях", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, в Минобороны Украины заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн. грн. Речь идет о модели Autel EVO Max 4T.