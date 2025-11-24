19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 17:29

Стало известно, что входит в единый боевой комплект для военнослужащих

24 ноября 2025, 17:29
Читайте також українською мовою
фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

Минобороны обеспечивает каждого военнослужащего ВСУ и Госспецтранспорта современным, многофункциональным обмундированием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны Украины.

Боевой единый комплект (БЕК) включает шесть категорий обеспечения:

  • головные уборы;
  • обмундирование;
  • белье;
  • обувь;
  • снаряжение;
  • средства индивидуальной защиты

Речь идет о полном наборе – от летней панамы, полевого костюма, термобелья и трекинговых носков до зимних курток, утепленных штанов, тактических рукавиц, спального мешка, фляги, шлема и бронежилета.

"Это комплексное обеспечение создано для того, чтобы каждый военный был защищен, мобильн и готов к выполнению боевых задач в любых условиях", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, в Минобороны Украины заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн. грн. Речь идет о модели Autel EVO Max 4T.

Минобороны армия ВСУ Силы обороны Боевой единый комплект
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
