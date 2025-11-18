Иностранные добровольцы в ВСУ будут иметь больше возможностей: детали

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сухопутные войска ВСУ продолжают совершенствовать систему привлечения и использования иностранных добровольцев, принявших решение подписать контракт и проходить службу в составе украинской армии

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, передает RegioNews.

"Отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в острейший период обороны страны и дали возможность быстро интегрировать иностранцев, готовых стать в строй. В то же время ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились", – отметили в СВ ВСУ.

Сейчас продолжается эволюция модели применения иностранных военнослужащих. Основной принцип нового подхода – максимально эффективное использование их боевого опыта, мотивации и профессиональных навыков именно в тех подразделениях, где они необходимы больше всего.

Иностранные добровольцы, подписывающие контракт с ВСУ, получат более широкие возможности для прохождения службы.

В частности, речь идет о праве выбирать боевую бригаду, направление и специфику выполнения задач в соответствии с собственной подготовкой, опытом и мотивацией. Это позволит обеспечить лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими военными и более эффективное использование кадрового потенциала.

В Сухопутных войсках подчеркивают, что высоко ценят вклад иностранных добровольцев в оборону Украины – их самопожертвование, преданность и общие ценности.

Напомним, ранее и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский заявлял, что сейчас в ВСУ служат добровольцы из 72 стран. Около 40% – это представители Южной Америки.