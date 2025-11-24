21:28  24 листопада
24 листопада 2025, 17:29

Стало відомо, що входить до бойового єдиного комплекту для військовослужбовців

24 листопада 2025, 17:29
фото: Міністерство оборони України
Міноборони забезпечує кожного військовослужбовця ЗСУ та Держспецтранспорту сучасним, багатофункціональним обмундируванням

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Міністерства оборони України.

Бойовий єдиний комплект (БЄК) охоплює шість категорій забезпечення:

  • головні убори;
  • обмундирування;
  • білизна;
  • взуття;
  • спорядження;
  • засоби індивідуального захисту.

Йдеться про повний набір – від літньої панами, польового костюма, термобілизни та трекінгових шкарпеток до зимових курток, утеплених штанів, тактичних рукавиць, спального мішка, фляги, шолома та бронежилета.

"Це комплексне забезпечення створене для того, щоб кожен військовий був захищений, мобільний і готовий до виконання бойових завдань у будь-яких умовах", – зауважили у відомстві.

Як повідомлялось, у Міноборони України замовили 5 тисяч китайських дронів на 777 млн грн. Йдеться про модель Autel EVO Max 4T.

