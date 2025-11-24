Стало відомо, що входить до бойового єдиного комплекту для військовослужбовців

фото: Міністерство оборони України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Міністерства оборони України.

Бойовий єдиний комплект (БЄК) охоплює шість категорій забезпечення:

головні убори;

обмундирування;

білизна;

взуття;

спорядження;

засоби індивідуального захисту.

Йдеться про повний набір – від літньої панами, польового костюма, термобілизни та трекінгових шкарпеток до зимових курток, утеплених штанів, тактичних рукавиць, спального мішка, фляги, шолома та бронежилета.

"Це комплексне забезпечення створене для того, щоб кожен військовий був захищений, мобільний і готовий до виконання бойових завдань у будь-яких умовах", – зауважили у відомстві.

