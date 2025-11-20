В большинстве регионов ввели аварийные отключения электроэнергии
В большинстве областей Украины применили аварийные отключения электроэнергии. Опубликованные накануне графики отключений света бездействуют
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отмечается, аварийные отключения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Причина введения ограничений – последствия предварительных ракетно-дроновых атак на энергообъекты
В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Как сообщалось, в результате российской атаки 19 ноября Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции были вынуждены дополнительно снизить объемы генерации электроэнергии.
