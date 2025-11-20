У більшості регіонів ввели аварійні відключення електроенергії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У більшості областей України застосували аварійні відключення електроенергії. Опубліковані напередодні графіки відключень світла наразі не діють

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, аварійні відключення ввели через складну ситуацію в енергосистемі.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки 19 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були вимушені додатково знизити обсяги генерації електроенергії.