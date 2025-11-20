Трамп одобрил "мирный план" по Украине, который разрабатывали с россиянами – СМИ

Иллюстративное фото: WP

Президент США Дональд Трамп одобрил 28-пунктный "мирный план" между Россией и Украиной, который в последние недели в секретном режиме готовили высокопоставленные должностные лица его администрации

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома, сообщает RegioNews.

По данным издания, в разработке документа принимали участие специальный посланник Трампа Стив Виткофф, вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и советник президента Джаред Кушнер. В ходе подготовки плана они консультировались с российским посланником Кириллом Дмитриевым, а также с отдельными украинскими чиновниками.

Американское чиновник заявил, что план якобы содержит "то, что Украина хочет и что ей нужно для длительного мира", но подробностей не раскрыл.

По его словам, документ нуждается в дальнейших переговорах с ключевыми сторонами. Представители администрации также отметили, что рамочную версию плана еще даже не представили украинской стороне.

Источники NBC News в правительстве США подтверждают, что работа над планом совпадает по времени с визитом делегации Пентагона в Киев, который в Белом доме описывают как попытку "возобновить мирные переговоры".

По информации источника, приближенного к украинскому правительству, Киев не участвовал в разработке документа и не получил подробной информации о его содержании – только общие контуры.

В Белом доме заявили, что Трамп "считает необходимым прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны", и что ситуация может потребовать "определенной гибкости".

Как известно, ранее издание Axios информировало, что администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине.

Напомним, по данным опроса, проведенного КМИС, большинство украинцев отвергает "мирный план" России. Только 18% украинцев считают, что мир возможен уже в этом году, 76% украинцев верят в возможность победы над РФ, если Украина будет получать достаточно поддержки от международных партнеров. При этом 15% респондентов не полагают, что это возможно.