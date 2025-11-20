Буданов озвучив прогноз щодо можливого завершення війни

Фото: РБК-Україна

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, заявив, що сприятливі умови для завершення війни можуть скластися на початку або в середині лютого наступного року

Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу, передає RegioNews.

На питання про можливий час підписання мирної угоди між Україною та РФ, Буданов відповів, що критичний момент очікується взимку, а саме – на початку або в середині лютого, коли розгортатимуться ключові події.

Водночас керівник розвідки зазначив, що Росія планує нову хвилю атак по українській енергетиці в зимовий період, щоб тиснути на Україну та її союзників перед можливими переговорами. За його словами, ці удари створять максимальний суспільний резонанс та викличуть страх перед тривалою нестабільністю.

Щодо фронтової ситуації, Буданов наголосив, що пріоритети РФ залишаються незмінними: головною метою є повна окупація Донецької області до весни 2026 року. Однак він підкреслив, що це завдання є практично нездійсненним через потужну оборону України.

"Повна окупація Донецької області навіть розрахунково нереальна в такі терміни ніяк. Ну, тобто завдання заздалегідь провальне ставиться, але вони будуть намагатись. Як воно буде – буде видно. На півдні є їхнє намагання підійти впритул до міста Запоріжжя", – зазначив Буданов.

Водночас він позитивно оцінив обороноздатність українських сил біля Запоріжжя та успішне утримання Покровська, де десантні дії дозволили виграти час для підтягання основних сил та запобігти просуванню окупантів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний "мирний план" між Росією та Україною, який протягом останніх тижнів у секретному режимі готували високопосадовці його адміністрації. За інформацією джерела, наближеного до українського уряду, Київ не брав участі у розробці документа й не отримав детальної інформації про його зміст.