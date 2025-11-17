В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17

16:16  17 ноября
иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 18 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз синоптики ни Натальи Диденко.

По ее словам, в дневные часы максимальная температура воздуха будет составлять +3…+8 градусов, только на юге, востоке и Днепропетровщине ожидается до +12…+17 градусов.

В ближайшую ночь дожди пройдут в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, а вот завтра днем в большинстве областей - без существенных осадков, лишь на Одесщине и в Карпатах возможны осадки.

Ветер западного, юго-западного направления, порывистый, временами до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 18 ноября будет преобладать холодная погода с температурой воздуха днем +6…+8 градусов. Без осадков, но с порывистым ветром.

"Холодная погода в Украине будет преобладать, а по предварительным прогнозам, похолодание еще и усилится с 24 ноября", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, грядущая зима может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Причиной станет высокая активность арктического центра, охватывающего в этом году большую территорию, чем обычно.

погода прогноз Синоптики похолодание
