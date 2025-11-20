В Україну йде потепління до +20 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 21 листопада, в Україні очікується потепління. У більшості областей України температура повітря підвищиться до +9…+14 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.

За її словами, на півдні та подекуди в центрі очікується +12…+18 градусів, в Криму та на Херсонщині до +20 градусів.

У північній частині завтра буде +8…+12 градусів.

Водночас у західних областях втримається холодна погода, +2…+7 градусів.

"Дощі завтра пройдуть на півночі, у центрі України, у західних областях – дощ та мокрий сніг, на півдні та на сході – без опадів", – йдеться у повідомленні.

У Києві завтра переважатиме хмарна волога погода з дощем. Стовпчики термометрів піднімуться до +9 градусів.

Як повідомлялось, 20 листопада в Україні переважатиме холодна погода, але подекуди очікується до +14. Місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях, у північних областях – без істотних опадів.