Атомні станції втрачають потужність: Хмельницька та Рівненська АЕС скорочують виробництво електроенергії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки 19 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були вимушені додатково знизити обсяги генерації електроенергії

Як передає RegioNews, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Він наголосив, що ситуація на трьох підконтрольних уряду України АЕС залишається нестабільною. Після атак 4 із 9 реакторів були змушені знизити свою потужність.

Як відомо, Хмельницька та Рівненська АЕС вже від початку листопада знизили виробництво електроенергії через військові дії.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, в різних регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії. Загалом буде до 4 черг відключень. Їх можуть застосовувати з опівночі й до 23:59 включно.