20 ноября 2025, 12:44

РФ передала Украине тысячу тел украинских военнослужащих

20 ноября 2025, 12:44
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украину вернули тысячу тел, принадлежащих павшим военным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В рамках репатриации в Украину вернули тысячу тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", – говорится в сообщении.

Как отмечается, репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без и обороны Украины

Напомним, Украина выплатит по 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену. Об этом сообщили в Кабмине.

