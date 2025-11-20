РФ передала Украине тысячу тел украинских военнослужащих

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В рамках репатриации в Украину вернули тысячу тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", – говорится в сообщении.

Как отмечается, репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без и обороны Украины

Напомним, Украина выплатит по 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену. Об этом сообщили в Кабмине.