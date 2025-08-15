Украина выплатит по 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену
Кабмин одобрил решение о выплате единовременного пособия в размере 15 млн грн семьям погибших в плену военнослужащих
Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн грн помощи", - сообщила она.
Также продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или утративших трудоспособность после службы.
Кроме того, по словам главы правительства, воинские части смогут напрямую покупать пикапы, квадроциклы, баги и мотоциклы — без лишней бюрократии.
Напомним, 14 августа в Украине состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 84 гражданина. Среди них – как военные, так и гражданские.
