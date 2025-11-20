РФ передала Україні тисячу тіл українських військовослужбовців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україну повернули тисячу тіл, які належать полеглим військовим

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У межах репатріації в Україну повернули тисячу тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

