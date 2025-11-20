В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага по состоянию на 20 ноября
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 162 тысяч военных. За последние сутки украинские воины ликвидировали 890 оккупантов, уничтожили две бронемашин и 19 артсистем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 20.11.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее Силы обороны поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также на временно оккупированной территории Донецкой области была поражена база хранения ударных БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов.
На Волыни продавали дома под видом земельных участков
20 ноября 2025, 10:23Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 10:12В Чернигове 10-летний мальчик получил ранения из-за взрыва боеприпаса
20 ноября 2025, 09:53"Мирный план": как россияне продвигают очередное ИПСО через американские медиа
20 ноября 2025, 09:42В Виннице суд освободил пожизненно осужденного из‑за неизлечимой болезни
20 ноября 2025, 09:40В Одесской области пьяный водитель убегал от полиции – легковушку отбросило на женщину с младенцем
20 ноября 2025, 09:24На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
20 ноября 2025, 09:1030 кг каннабиса и миллион наличными: полиция Полтавщины ликвидировала группу наркодилеров
20 ноября 2025, 08:57Атака дронов на Славянск: повреждены 15 домов, есть пострадавший
20 ноября 2025, 08:54Диверсия безразличия: как топы, бизнес и звезды подрывают оборону страны
20 ноября 2025, 08:47
