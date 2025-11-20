Треть сети "Киевстара" осталась без питания

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на утро 20 ноября более 30% сети компании «Киевстар» осталось без питания

Об этом генеральный директор компании Александр Комаров написал в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня очень трудный день. Один из самых трудных с лета 2024 года. На 9 утра более 30% сети без питания, почти равномерно по всей стране. Пять региональных технологических центров – на генераторах. В общем, сеть очень большую часть в течение суток работает на АКБ и генераторах. К сожалению, около 4% сайтов потеряли трудоспособность", – говорится в сообщении.

Также он отметил, что, готовясь к длительным блэкаутам, "Киевстар" зарезервировал 99% сети домашнего интернета до 12 часов автономной работы. Для этого установили более 80 тысяч современных LiFePO4-аккумуляторов.

Ранее мы сообщали о том, что связь и мобильный интернет будут работать лучше при отключении света. Кабмин уже создал соответствующий координационный штаб.