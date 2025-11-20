Третина мережі "Київстару" залишилась без живлення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров написав у Facebook, передає RegioNews.

"Сьогодні дуже важкий день. Один із найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку понад 30% мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. П’ять регіональних технологічних центрів – на генераторах. Загалом мережа дуже велику частину протягом доби працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність", – йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що, готуючись до тривалих блекаутів, "Київстар" зарезервував 99% мережі домашнього інтернету до 12 годин автономної роботи. Для цього встановили понад 80 тисяч сучасних LiFePO4-акумуляторів.

Раніше ми повідомляли про те, що зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла. Кабмін уже створив відповідний координаційний штаб.