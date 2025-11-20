15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2025, 12:16

Третина мережі "Київстару" залишилась без живлення

20 листопада 2025, 12:16
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 20 листопада понад 30% мережі компанії «Київстар» залишилося без живлення

Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров написав у Facebook, передає RegioNews.

"Сьогодні дуже важкий день. Один із найважчих з літа 2024 року. На 9-ту ранку понад 30% мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні. П’ять регіональних технологічних центрів – на генераторах. Загалом мережа дуже велику частину протягом доби працює на АКБ та генераторах. На жаль, близько 4% сайтів втратили працездатність", – йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що, готуючись до тривалих блекаутів, "Київстар" зарезервував 99% мережі домашнього інтернету до 12 годин автономної роботи. Для цього встановили понад 80 тисяч сучасних LiFePO4-акумуляторів.

Раніше ми повідомляли про те, що зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла. Кабмін уже створив відповідний координаційний штаб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна мобільний зв'язок Київстар звʼязок
До 4 черг відключень: українців попередили про нові обмеження світла 20 листопада
19 листопада 2025, 18:14
Росія влаштувала масштабну комбіновану атаку по Україні: що відомо
19 листопада 2025, 06:44
РФ вдарила по енергооб’єктах у чотирьох областях – Міненерго
18 листопада 2025, 09:58
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »