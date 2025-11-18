09:28  18 ноября
В Кировоградской области во время пожара погиб 11-летний ребенок
07:55  18 ноября
Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
00:30  18 ноября
Певица Дорофеева рассказала, планирует ли она стать мамой
18 ноября 2025, 09:58

РФ ударила по энергообъектам в четырех областях – Минэнерго

18 ноября 2025, 09:58
Иллюстративное фото: pixabay
Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областей

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Во вторник, 18 ноября, в большинстве областей Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 18 ноября враг атаковал Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 114 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БПЛА на 15 локациях.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
