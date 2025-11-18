Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Во вторник, 18 ноября, в большинстве областей Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 18 ноября враг атаковал Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 114 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БПЛА на 15 локациях.