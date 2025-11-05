13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:47  05 ноября
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 14:23

Украинский бизнес на встрече с МВФ призвал отменить программу кэшбек

05 ноября 2025, 14:23
Фото: УРБ
Руководители ведущих бизнес-ассоциаций провели встречу с постоянной представительницей МВФ в Украине Пришилой Тофано и экспертами фонда

Об этом сообщил Украинский совет бизнеса, передает RegioNews.

В ходе дискуссии представители бизнеса обсудили государственные программы поддержки предпринимательства и предложили изменения для улучшения бизнес-климата и восстановления экономики.

Особое внимание участники встречи уделили программе "Кешбек на украинском". Бизнес отметил, что программа дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. Для решения проблемы предлагалось либо расширить ее на субъектов ССО и пересмотреть критерии, либо вообще отменить.

Также обсуждали фискальный эффект от субсидирования крупных сетей и налоговой нагрузки на малый бизнес.

Участники встречи обратили внимание на имплементацию Директивы ЕС-2019/633 относительно недобросовестных торговых практик и необходимость реформ в трудовом законодательстве, в частности, четких критериев для фрилансеров и самозанятых. Кроме того, обсуждалась нехватка рабочей силы в строительстве, агросекторе и логистике и возможности привлечения трудовых ресурсов из других стран.

Бизнес отметил необходимость прозрачных конкурсов для руководства таможни и налоговой службы, а также обеспечение достаточного финансирования для Бюро экономической безопасности и системной реформы в сфере гуманитарного разминирования.

По результатам встречи представители МВФ и бизнеса договорились о дальнейшем регулярном сотрудничестве и обмене мнениями о приоритетах экономики Украины.

Напомним, в феврале 2025 года Украинский совет бизнеса призвал власти пересмотреть программу "Национальный кэшбек", поскольку она исключает предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Бизнес-сообщество настаивало на изменениях, которые обеспечат равные условия для всех участников рынка.

Ранее бизнес ассоциации, объединяющие малый и средний бизнес, уже заявляли о недостатках программы "Национальный кэшбек" и призвали власти их устранить.

