Бывший топчиновник возместил государству 130 миллионов убытков

Прокуратура совместно с СБУ обеспечили возврат в государственный бюджет более 130 миллионов гривен, нанесенных действиями экс-чиновника Государственной фискальной службы Евгением Бамбизовым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

Все средства уже зачислены на счета Государственной казначейской службы.

"Речь идет о должностном лице, который подозревается сразу в двух уголовных производствах. В первом – ему инкриминируется злоупотребление служебным положением при возмещении НДС на одном из предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным издания "Украинская правда", речь идет о Бамбизове.

Как сообщалось, скандально известного эксчельника ГФС Романа Насирова приговорили к шести годам тюрьмы. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).