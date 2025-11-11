Фото: СБУ

Задержан агент российской военной разведки (известной как ГРУ), готовивший подрыв магистрального газопровода на востоке Украины.

Как установило расследование, вражеский агент должен был заложить самодельную взрывчатку возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение обоих регионов.

Исполнителем преступления оказался безработный харьковчанин, попавший в поле зрения оккупантов, когда писал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах. Там на него вышел боевик так называемого "спецназа ДНР", воюющего против Украины на восточном фронте и сотрудничающего с российским ГРУ. По его инструкциям, агент приобрел составляющие для взрывчатки и собственноручно изготовил ее. Для конспирации он обустроил подпольный "цех" в доме родителей в Берестинском районе Харьковщины.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агента и задержала его на финальном этапе сбора бомбы.

Во время обысков у задержанного изъяли снаряженную взрывчатку, а также смартфон с доказательствами работы противника.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по факту госизмены.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

