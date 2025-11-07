Фото: БЕБ

Детективы БЭБ обеспечили возврат в бюджет почти 5 млн грн от уклоняющегося от оплаты налогов предприятия в сфере оборонного сектора

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обеспечили возмещение государству более 4,9 млн. гривен убытков. Деньги были возвращены от предприятия, специализирующегося на производстве бетонных конструкций для оборонного сектора.

Расследование началось после аналитической проверки, проведенной специалистами БЭБ. Согласно данным следствия, в течение 2024 года директор компании систематически занижал налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Поэтому предприятие не уплатило почти 5 млн грн налогов, что подтверждено судебно-экономической экспертизой.

Руководителю предприятия сообщено о подозрении по статье об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность. Уголовное производство уже направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не уплатил налоги с суммы премии в 339 миллионов гривен. Согласно данным налоговых органов, речь идет о неуплате 61 млн. грн. налога на доходы физических лиц и 5 млн. грн. военного сбора.