Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пиротехники, соблюдая все меры безопасности, изъяли боеприпас и уничтожили его в установленном порядке.

Напомним, в поле в Николаевской области обнаружили еще одну мину вблизи места, где ранее подорвался трактор. Полицейские уничтожили мину методом контролируемого подрыва.