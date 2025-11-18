09:28  18 ноября
В Кировоградской области во время пожара погиб 11-летний ребенок
07:55  18 ноября
Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
00:30  18 ноября
Певица Дорофеева рассказала, планирует ли она стать мамой
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 11:16

В Черниговской области уничтожили часть российской ракеты

18 ноября 2025, 11:16
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Саперы обнаружили часть вражеской ракеты на территории Черниговского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пиротехники, соблюдая все меры безопасности, изъяли боеприпас и уничтожили его в установленном порядке.

В Черниговской области уничтожили часть российской ракеты
На Черниговщине уничтожили часть вражеской ракеты

Напомним, в поле в Николаевской области обнаружили еще одну мину вблизи места, где ранее подорвался трактор. Полицейские уничтожили мину методом контролируемого подрыва.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Черниговская область ракета ракетный удар саперы
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Суммы остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе
18 ноября 2025, 11:37
Иностранные добровольцы в ВСУ будут иметь больше возможностей: детали
18 ноября 2025, 11:25
В Кременчуге возле недостроя обнаружили тело 13-летней девочки
18 ноября 2025, 10:56
"Миндичгейт" во власти: Зеленскому советуют уволить Ермака – УП
18 ноября 2025, 10:41
В Николаевской области обезвредили еще одну мину вблизи места, где подорвался трактор
18 ноября 2025, 10:31
На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: среди четырех пострадавших – ребенок
18 ноября 2025, 10:20
Электронные сигареты vs Галущенко. Что нужно знать об очищении от коррупции
18 ноября 2025, 10:15
Фасовал и продавал психотропы: в Ровно задержали наркодилера
18 ноября 2025, 10:13
РФ ударила по энергообъектам в четырех областях – Минэнерго
18 ноября 2025, 09:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »