Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 листопада ворог атакував Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 101 ворожий дрон – на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламнів збитих цілей на двох локаціях.

Нагадаємо, вночі 18 листопада російські війська нанесли ракетні удари по місту Берестин на Харківщині. Загинула 17-річна дівчина, ще 9 осіб постраждали.

Також вночі армія РФ атакувала безпілотниками місто Городня Чернігівського району. Виникли пожежі, загинули дві жінки.