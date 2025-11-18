09:28  18 листопада
18 листопада 2025, 08:54

РФ атакувала Україну чотирма "Іскандерами" та 114 дронами: є влучання на 15 локаціях

18 листопада 2025, 08:54
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 18 листопада ворог атакував Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 101 ворожий дрон – на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламнів збитих цілей на двох локаціях.

Атака на Україні 18 листопада 2025 року

Нагадаємо, вночі 18 листопада російські війська нанесли ракетні удари по місту Берестин на Харківщині. Загинула 17-річна дівчина, ще 9 осіб постраждали.

Також вночі армія РФ атакувала безпілотниками місто Городня Чернігівського району. Виникли пожежі, загинули дві жінки.

