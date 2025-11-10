Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По словам экспертов, в Украине уменьшился спрос на томаты, а также ухудшилось качество овощей. Сейчас в среднем цена составляет 70-8 гривен за килограмм. Это на 13% меньше, чем раньше.

Эксперты объяснили, что в течение двух последних недель было подорожание, и это негативно отразилось на темпах продаж. На складах наблюдается скопление овощей, качество которых ухудшалось.

По словам продавцов, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены и дальше уступать цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.

Какие в среднем цены на томаты в популярных сетях супермаркетов:

Auchan 155,10 гривны за килограмм;

155,10 гривны за килограмм; Novus 79,99 гривны за килограмм;

79,99 гривны за килограмм; Megamarket 141,90 гривны за килограмм;

141,90 гривны за килограмм; АТБ 89,89 гривны за килограмм;

89,89 гривны за килограмм; Сильпо 108,90 гривны за килограмм.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.