Як в Україні подорожчали фрукти за останній тиждень: на що ціни зросли, а на що впали

Фото з відкритих джерел

В Україні за останній тиждень відчутно змінились ціни на фрукти. Зокрема, продовжують дешевшати яблука. При цьому імпортні фрукти дорожчають

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Яблука за останні сім днів впали в ціні до 20-45 гривень за кілограм. При цьому груші подешевшали до 25-65 гривень за кілограм. Виноград подешевшав до 60-80 гривень за кілограм.

Ціна на кілограм сливи розширила діапазон від 20 до 50 гривень. Зазначається, що цьогоріч в Україні сливи були на 30-40% дорожче, аніж минулого року.

Що стосується імпортних фруктів, то апельсин впав у ціні (середня вартість тепер становить 60-75 гривень за кілограм) і мандарин (подешевшання до 50-110 гривень за кілограм). При цьому лимони подорожчали до 100-120 гривень за кілограм. Банан зріс у ціні до 58-64 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.