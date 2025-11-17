18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
17 ноября 2025, 22:01

Энергоатом потратил 210 млн грн на оккупированную Запорожскую АЭС в 2025 году

17 ноября 2025, 22:01
Фото: Экономическая правда
Госкомпания "Энергоатом" потратила более 200 млн грн на содержание оккупированной Запорожской АЭС, включая питание для рыбы и столовой

Об этом на заседании ВСК ВР заявил нардеп Владимир Арьев, передает RegioNews.

В 2025 году Государственная компания "Энергоатом" потратила 210 млн. гривен на закупки для Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск. Среди расходов, по словам нардепа Владимира Арьева, даже было питание для рыбы и обеспечение столовой.

По информации депутата, закупки осуществлялись в период с 15 марта по 25 августа 2022 года. Арьев отметил, что средства направлялись на поддержку функционирования станции, несмотря на оккупацию и на обеспечение базовых потребностей персонала и объектов.

Нардеп направил официальный запрос в "Энергоатом" по этим расходам. В ответ в компании подчеркнули, что медийная огласка по закупкам может представлять угрозу энергетической устойчивости государства, особенно в условиях подготовки к отопительному сезону во время войны.

Ситуация вызвала дополнительные вопросы по эффективности и целесообразности расхода государственных средств на объекты, находящиеся под контролем оккупанта. Дополнительные детали по закупкам и их использованию уточняются.

Ранее сообщалось, в Киеве ввели в эксплуатацию первое укрытие для детей, способное защитить от радиационного загрязнения, – строительство обошлось почти в 48 миллионов гривен.

