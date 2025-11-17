Фото: Економічна правда

Держкомпанія "Енергоатом" витратила понад 200 млн грн на утримання окупованої Запорізької АЕС, включно з харчуванням для риби та їдальні

Про це під час засідання ТСК ВР заявив нардеп Володимир Ар'єв, передає RegioNews.

У 2025 році Державна компанія "Енергоатом" витратила 210 млн гривень на закупівлі для Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ. Серед витрат, за словами нардепа Володимира Ар’єва, навіть було харчування для риби та забезпечення їдальні.

За інформацією депутата, закупівлі здійснювалися у період із 15 березня по 25 серпня 2022 року. Ар’єв зазначив, що кошти спрямовувалися на підтримку функціонування станції, попри окупацію, та на забезпечення базових потреб персоналу і об’єктів.

Нардеп направив офіційний запит до "Енергоатому" щодо цих витрат. У відповідь у компанії наголосили, що медійний розголос щодо закупівель може становити загрозу енергетичній стійкості держави, особливо в умовах підготовки до опалювального сезону під час війни.

Ситуація викликала додаткові питання щодо ефективності та доцільності витрат державних коштів на об’єкти, які перебувають під контролем окупанта. Додаткові деталі щодо закупівель та їх використання наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, в Києві ввели в експлуатацію перше сховище для малечі, здатне захистити від радіаційного забруднення, – укриття обійшлося майже в 48 мільйонів гривень.